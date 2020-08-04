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17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые подтвердили существование у собак еще одного «чувства»

В этом они напоминают птиц и насекомых.

Источник: Reuters

Некоторые виды охотничьих собак обладают магниторецепцией — чувством, которое дает организму возможность ощущать магнитное поле и тем самым определять свое местоположение и возвращаться домой за сотни километров.

Такое открытие сделали чешские ученые. Их работа опубликована в eLife.

До сих пор магниторецепция была подтверждена у некоторых беспозвоночных, насекомых, перелетных птиц, морских черепах, акул, скатов, дельфинов, китов.

«Это чувство находится за пределами нашего человеческого восприятия, и поэтому очень трудно понять его значение для животных», — сказала в интервью Live Science исследователь Катержина Бенедиктова из Чешского университета естественных наук в Праге.

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С сентября 2014 года по декабрь 2017 года команда Бенедиктовой оснастила GPS-трекерами 27 охотничьих собак 10 различных пород, в том числе фокстерьеров и такс. Этих собак выпускали гулять в лесу вдали от зданий, дорог и линий электропередач. Собаки бегали сами по себе и возвращались домой самостоятельно. Их прогулки занимали от 30 до 90 минут. Данные GPS по 622 прогулкам затем собрали и проанализировали.

Исследователи обнаружили, что собаки в основном возвращались по своему собственному запаху. Однако в 223 случаях они вернулись по другому пути. Большинство из них сперва двигались вдоль оси север-юг независимо от того, в каком направлении повернули позже.

При этом оказалось, что собаки, которые двигались по внутреннему «компасу», вернулись к хозяевам быстрее, чем те, которые шли по запаху.

Ученые отметили: понадобятся дополнительные исследования, чтобы окончательно подтвердить их выводы.

Анна Лысенко

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