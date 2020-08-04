17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые подтвердили существование у собак еще одного «чувства»
В этом они напоминают птиц и насекомых.
Некоторые виды охотничьих собак обладают магниторецепцией — чувством, которое дает организму возможность ощущать магнитное поле и тем самым определять свое местоположение и возвращаться домой за сотни километров.
Такое открытие сделали чешские ученые. Их работа опубликована в eLife.
До сих пор магниторецепция была подтверждена у некоторых беспозвоночных, насекомых, перелетных птиц, морских черепах, акул, скатов, дельфинов, китов.
«Это чувство находится за пределами нашего человеческого восприятия, и поэтому очень трудно понять его значение для животных», — сказала в интервью Live Science исследователь Катержина Бенедиктова из Чешского университета естественных наук в Праге.
С сентября 2014 года по декабрь 2017 года команда Бенедиктовой оснастила
Исследователи обнаружили, что собаки в основном возвращались по своему собственному запаху. Однако в 223 случаях они вернулись по другому пути. Большинство из них сперва двигались вдоль оси
При этом оказалось, что собаки, которые двигались по внутреннему «компасу», вернулись к хозяевам быстрее, чем те, которые шли по запаху.
Ученые отметили: понадобятся дополнительные исследования, чтобы окончательно подтвердить их выводы.
Анна Лысенко