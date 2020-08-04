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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китенок с мамой покрасовались перед серферами (видео)

Удивительное зрелище.

На пляже Мэнли неподалеку от Сиднея в Австралии серферы заметили удивительную картину. Самка кита вместе с детенышем подплыли достаточно близко к берегу и позволили собой полюбоваться всем желающим.

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Десятки серферов сразу же прекратили ловить волну и стали наблюдать за млекопитающими. Киты плескались рядом, переворачиваясь в воде. Несколько раз они даже задели людей хвостами, но никто не пострадал.

Анна Лысенко

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