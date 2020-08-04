18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китенок с мамой покрасовались перед серферами (видео)
Удивительное зрелище.
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Удивительное зрелище.
На пляже Мэнли неподалеку от Сиднея в Австралии серферы заметили удивительную картину. Самка кита вместе с детенышем подплыли достаточно близко к берегу и позволили собой полюбоваться всем желающим.
Десятки серферов сразу же прекратили ловить волну и стали наблюдать за млекопитающими. Киты плескались рядом, переворачиваясь в воде. Несколько раз они даже задели людей хвостами, но никто не пострадал.
Анна Лысенко