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19:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Неразборчивый почерк Хемингуэя привел к ошибкам в его книгах

Американский специалист сравнил рукописи писателя с изданными книгами

Источник: AP 2020

Ведущий исследователь американской литературы XX века Роберт Трогдон сравнил рукописи Эрнеста Хемингуэя, которые хранятся в Президентской библиотеке-музее Джона Кеннеди в Бостоне, с его изданными книгами. Он выяснил, что печатные версии содержат сотни ошибок и не тех слов, что изначально были в оригинале.

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Трогдон объяснил это плохим почерком Хемингуэя, который многие редакторы и наборщики текстов просто не могли разобрать, пишет The Guardian.

Кроме того, исследователь отметил, что в отличие от работ коллег Хемингуэя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Уильяма Фолкнера, ни одна его книга впоследствии не была переиздана в соответствии с оригинальной рукописью, а потому опубликованные произведения нуждаются в редактуре.

К примеру, в романе «И восходит солнце» 1926 года Хемингуэй назвал своего тореадора именем Марсиаль Лаланда, а в опубликованных книгах он значится как Марсиаль Саланда, а закусочная Cigogne в Париже из-за ошибки редактора превратилась ресторан Ciqoque.

Екатерина Гура

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