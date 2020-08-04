19:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Неразборчивый почерк Хемингуэя привел к ошибкам в его книгах
Американский специалист сравнил рукописи писателя с изданными книгами
Ведущий исследователь американской литературы XX века Роберт Трогдон сравнил рукописи Эрнеста Хемингуэя, которые хранятся в Президентской
Трогдон объяснил это плохим почерком Хемингуэя, который многие редакторы и наборщики текстов просто не могли разобрать, пишет The Guardian.
Кроме того, исследователь отметил, что в отличие от работ коллег Хемингуэя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Уильяма Фолкнера, ни одна его книга впоследствии не была переиздана в соответствии с оригинальной рукописью, а потому опубликованные произведения нуждаются в редактуре.
К примеру, в романе «И восходит солнце» 1926 года Хемингуэй назвал своего тореадора именем Марсиаль Лаланда, а в опубликованных книгах он значится как Марсиаль Саланда, а закусочная Cigogne в Париже
Екатерина Гура