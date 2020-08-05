12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американцев накормят искусственным беконом
Если продукт из лаборатории понравится дегустаторам, его могут запустить в массовое производство.
Два ресторана в
Он получен в лаборатории из клеток настоящего свиного жира, но без убоя животных. Клетки помещают в специальный инкубатор и «подкармливают» их питательными веществами, включая витамины, сахар и белки, чтобы они росли и делились, как в организме животного. В бекон также добавляют растительные ингредиенты, чтобы придать ему структуру.
Для дегустации блюда в рестораны в середине августа пригласят специальную группу от 50 до 100 человек, которая вынесет продукту из лаборатории «вердикт».
Искусственный бекон пока что не готов к коммерческой продаже, говорит
Ранее несколько компаний заявили о том, что работают над искусственными морепродуктами, куриными наггетсами и стейками, и уже почти готовы запустить их в массовое производство.
Анна Лысенко