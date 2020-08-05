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12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американцев накормят искусственным беконом

Если продукт из лаборатории понравится дегустаторам, его могут запустить в массовое производство.

Два ресторана в Сан-Франциско приготовят в качестве эксперимента искусственно выращенный бекон, сообщает ZME Science.

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Он получен в лаборатории из клеток настоящего свиного жира, но без убоя животных. Клетки помещают в специальный инкубатор и «подкармливают» их питательными веществами, включая витамины, сахар и белки, чтобы они росли и делились, как в организме животного. В бекон также добавляют растительные ингредиенты, чтобы придать ему структуру.

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Для дегустации блюда в рестораны в середине августа пригласят специальную группу от 50 до 100 человек, которая вынесет продукту из лаборатории «вердикт».

Искусственный бекон пока что не готов к коммерческой продаже, говорит компания-производитель Mission Barns. Дегустация должна помочь понять, насколько он «близок к совершенству». Все блюда будут готовить шеф-повары заведений.

Ранее несколько компаний заявили о том, что работают над искусственными морепродуктами, куриными наггетсами и стейками, и уже почти готовы запустить их в массовое производство.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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