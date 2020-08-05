14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка собрала коллекцию фото, забытых в старых книгах
Она с радостью возвращает снимки хозяевам.
Учительница из Оклахомы по имени Эмма Смрекер часто покупает у букинистов подержанные книги. Нередко она находит в них разнообразные закладки — открытки, клочки бумаги и обертки от конфет.
Самыми ценными находками оказались фотографии. Однажды Эмма обнаружила в одной из книг серию снимков из фотокабины. На них отец и дочь дурачились и веселились вовсю.
Девушка подумала, что хозяевам фото было бы приятно вернуть их себе. Она стала собирать все находки и даже завела для них отдельный блог.
За несколько лет у Эммы появилась целая коллекция забытых снимков. А недавно ей даже удалось найти тех самых отца и дочь с первого «экспоната» в своей коллекции.
Анна Лысенко