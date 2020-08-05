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14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка собрала коллекцию фото, забытых в старых книгах

Она с радостью возвращает снимки хозяевам.

Учительница из Оклахомы по имени Эмма Смрекер часто покупает у букинистов подержанные книги. Нередко она находит в них разнообразные закладки — открытки, клочки бумаги и обертки от конфет.

Самыми ценными находками оказались фотографии. Однажды Эмма обнаружила в одной из книг серию снимков из фотокабины. На них отец и дочь дурачились и веселились вовсю.

Девушка подумала, что хозяевам фото было бы приятно вернуть их себе. Она стала собирать все находки и даже завела для них отдельный блог.

За несколько лет у Эммы появилась целая коллекция забытых снимков. А недавно ей даже удалось найти тех самых отца и дочь с первого «экспоната» в своей коллекции.

Анна Лысенко

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