17:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые достали почти целый скелет мамонта из озера на Ямале (видео)
Останки древнего животного в конце июля обнаружил местный житель
Российские археологи смогли достать из озера Печевалавато на полуострове Ямал почти 80 процентов скелета мамонта. В конце июля останки древнего животного обнаружил житель села Сеяха.
По словам директора Научного центра изучения Арктики Дмитрия Фролова, найденному мамонту было около 15−25 лет (в среднем, эти животные жили около 60 лет). Исследователи считают, что жил этот
Сейчас находку доставили в
Екатерина Гура