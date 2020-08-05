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17:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые достали почти целый скелет мамонта из озера на Ямале (видео)

Останки древнего животного в конце июля обнаружил местный житель

Российские археологи смогли достать из озера Печевалавато на полуострове Ямал почти 80 процентов скелета мамонта. В конце июля останки древнего животного обнаружил житель села Сеяха.

В озере ученым удалось найти практически полный скелет: череп, часть позвоночника, ребра, кости таза, конечности и сохранившиеся части кожи.

По словам директора Научного центра изучения Арктики Дмитрия Фролова, найденному мамонту было около 15−25 лет (в среднем, эти животные жили около 60 лет). Исследователи считают, что жил этот мамонт-подросток не менее десяти тысяч лет назад, но для более точной информации им еще стоит провести ряд анализов.

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Сейчас находку доставили в Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского, где его будут изучать специалисты.

Екатерина Гура

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