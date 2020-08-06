16:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Эксперт развенчал мифы об акулах на примере популярных фильмов
Мегалодонов не существует, а большинство акул — гурманы
Например, он порассуждал о популярном мифе, что мозг акул не стареет, и они не болеют раком (фильм «Глубокое синее море»). Джефф отметил, что на самом деле акулы, как и другие животные, подвержены различным заболеваниям, в том числе и раку, хотя встречается он у них довольно редко. Кроме того, мозг акул совсем не уникален — в сравнении с телом он довольно мал и не приспособлен к сложным мыслительным процессам. Однако акулы обладают крепкой иммунной системой, которая делает их устойчивыми к болезням и позволяет очень быстро восстанавливаться.
Еще один распространенный миф о акулах, порожденный Голливудом, гласит о том, что вместе с людьми (или в погоне за ними) акулы съедают попутно кучу всяких несъедобных вещей, включая фотоаппараты, акваланги и другие вещи, не входящие в их основной рацион (фильм «Открытое море» и др.). Но, по словам Курра, абсолютно все акулы являются довольно привередливыми в еде, а потому есть что попало они не станут. Большинство морских хищников придерживаются строгой диеты, и, если в их поле зрения будет вкусная и привычная еда, то на человека в большинстве случаев они просто не обратят внимания (не говоря уже о сопутствующих предметах).
Еще один миф, популярный среди любителей загадок и различных мистических теорий — существование Мегалодона — вымершего вида древних акул длиной до 15 метров и весом до 47 тонн (фильм «Мэг: Монстр глубины»). По словам Джеффа, за долгие столетия изучения океана, исследователи обязательно бы нашли следы этого древнего хищника — при таких размерах ему вряд ли удалось бы остаться незамеченным.
Кроме того, Курр отметил еще два любимых сюжета киношников. Один из них гласит о том, что акулы по своей природе очень неординарны, хитры, умны и способны быстро приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и даже мутировать (фильм «Синяя бездна 2» и др.). На самом деле, это обычные живые существа, которым для значительной адаптации к внешним условиям требуются миллионы лет эволюции.
А вот теория о том, что находиться рядом с трупами китов и обедающими акулами — плохая идея, оказался отчасти правдой (фильм «Отмель»). По словам Джеффа, киты для акул являются заманчивым деликатесом. Поэтому если акулы обнаружат
Екатерина Гура