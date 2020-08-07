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14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии умер один из старейших крокодилов в мире

Ему было около 100 лет.

На крокодиловой ферме Курана в австралийском Квинсленде в возрасте ста лет умер знаменитый гигантский крокодил по имени Бука. Об этом на своей странице в Facebook сообщили работники фермы.

В неволе Бука жил с 1984 года. Он был настоящей местной знаменитостью и любимчиком сотрудников и туристов, благодаря своему мягкому характеру и выдающимся размерам. Бука являлся вторым по величине крокодилом, живущим в неволе в Австралии — его вес составлял тонну, а длина — 5,3 метра, пишет Daily Star.

Our family here at Koorana suffered a huge loss today - Our king Buka sadly passed away last night ???? He had the most...

Опубликовано Koorana Crocodile Farm Понедельник, 3 августа 2020 г.

По словам сотрудников фермы, Бука также был прекрасным семьянином, в прошлом году он вместе со своей партнершей Бонни стали родителями 56 детенышей.

Сейчас самым старым ныне живущим в неволе крокодилом считается 117-летний нильский крокодил Генри. Он живет в Центре охраны природы Crocworld в Южной Африке.

Екатерина Гура

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