Ученые нашли янтарь с битвой «адского муравья» и его жертвы

Палеонтологи из США обнаружили уникальный фрагмент янтаря, в котором застыл древний муравей, терзающий свою жертву — дальнего родственника нынешнего таракана.
Исследователь Филип Барден из Института Нью-Джерси считает, что ему и его коллегам крупно повезло, так как муравей в янтаре является недавно идентифицированным «адским муравьем» Ceratomyrmex ellenbergeri, который жил на Земле в меловой период около 99 миллионов лет назад. Свое неофициальное название он получил из-за характерного внешнего вида и необычного строения ротового отверстия, совершенно не похожего на ротовую полость современного насекомого, пишет Science Alert.
Древний муравей использовал нижнюю челюсть, чтобы двигать ею, а затем пригвоздить свою жертву к рогоподобной лопасти наверху. Ученые полагают, что такой рог мог служить своего рода зажимом. И обнаруженная окаменелость стала первым реальным доказательством этого факта.
Находка ценна еще и тем, что впервые показывает момент поимки добычи адским муравьем. «Видеть вымершего хищника, пойманного в момент поимки своей добычи — бесценно», — отметил Барден.