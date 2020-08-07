19:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бары и рестораны в Италии начали продавать напитки через «винные окна»
Все ради безопасности клиентов и персонала
В Тоскане владельцы баров и ресторанов при участии Флорентийской ассоциации винных окон Culturale Buchette del Vino во время пандемии коронавируса возродили средневековую традицию продавать напитки через специальные «винные окна» — небольшие отверстия в стене зданий.
«Винные окна» появились в XVII веке и изначально использовались для того, чтобы продавать излишки вина рабочим. Однако наибольшее распространение окошки получили в 1630-х годах, когда Италию охватила эпидемия чумы. Тогда, как и сейчас, «винные окна» использовали, чтобы безопасно продавать свой товар.
Оплата также принималась бесконтактным способом: монеты клиенты оставляли на специальном металлическом подносе, который дезинфицировали уксусом.
«Винные окна» перестали использовать только в начале XX века, со временем многие из них были зацементированы или затоплены. В 2016 году была создана Ассоциация Culturale Buchette del Vino с целью сохранения неотъемлемой части наследия Тосканы.
В 2020 году «винные окна» вновь обрели свою актуальность. Сообщается, что сейчас во Флоренции уже несколько заведений используют окна по их прямому назначению и продают через них напитки и мороженое, сообщает Insider.
Екатерина Гура