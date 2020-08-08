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16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

8 кошек, которые прославились в соцсетях

8 августа по инициативе фонда Animal Welfare празднуют Международный день кошки. К этой дате рассказываем о самых знаменитых кошках, у которых в соцсетях больше подписчиков, чем у актеров и фотомоделей.

Венера

Венера с черепаховым окрасом прославилась необычной двухцветной мордой и глазами разного цвета. Кошку заметил и сделал своей фотомоделью журнал National Geographic. У нее больше 2 млн подписчиков.

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Смузи

Рыжая зеленоглазая красавица прославилась как самая фотогеничная кошка в мире. За ней следят больше 2,2 млн подписчиков.

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Белый Кофе

По фото нипочем не догадаешься, что этот 5-летний красавец смог победить рак. За Белым Кофе следят больше 2 млн подписчиков.

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Лил Баб

У Лил не только необычная внешность, но и огромное сердце. Однажды она помогла собрать 300 тысяч долларов для помощи животным, которые попали в беду. За Лил следят больше 2,4 млн пользователей.

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Коби

Блондин с голубыми глазами умеет смешить очень выразительной мордочкой, на которой отображаются все его эмоции. У Коби 1,8 млн подписчиков.

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Грампи Кэт

Ее больше нет с нами — Грампи, настоящее имя которой Соус Тардар, умерла в мае 2019 года, когда ей было 7 лет. Но именно она стала одной из первых кошек-знаменитостей в соцсетях и героиней нескончаемых мемов.

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Хосико

6-летний плюшевый комочек счастья с голубыми глазами. За Хосико следят 1,8 млн пользователей.

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Суки

Кошка-путешественница и скалолазка, которая побывала в половине стран мира. За ее приключениями следят 1,9 млн человек.

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Анна Лысенко

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