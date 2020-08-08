8 кошек, которые прославились в соцсетях

Венера с черепаховым окрасом прославилась необычной двухцветной мордой и глазами разного цвета. Кошку заметил и сделал своей фотомоделью журнал National Geographic. У нее больше 2 млн подписчиков.
Рыжая зеленоглазая красавица прославилась как самая фотогеничная кошка в мире. За ней следят больше 2,2 млн подписчиков.
По фото нипочем не догадаешься, что этот 5-летний красавец смог победить рак. За Белым Кофе следят больше 2 млн подписчиков.
У Лил не только необычная внешность, но и огромное сердце. Однажды она помогла собрать 300 тысяч долларов для помощи животным, которые попали в беду. За Лил следят больше 2,4 млн пользователей.
Блондин с голубыми глазами умеет смешить очень выразительной мордочкой, на которой отображаются все его эмоции. У Коби 1,8 млн подписчиков.
Ее больше нет с нами — Грампи, настоящее имя которой Соус Тардар, умерла в мае 2019 года, когда ей было 7 лет. Но именно она стала одной из первых кошек-знаменитостей в соцсетях и героиней нескончаемых мемов.
6-летний плюшевый комочек счастья с голубыми глазами. За Хосико следят 1,8 млн пользователей.
Кошка-путешественница и скалолазка, которая побывала в половине стран мира. За ее приключениями следят 1,9 млн человек.