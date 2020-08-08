17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В столице показали гигантский макет Москвы
Это миниатюрная версия территории города в пределах Третьего транспортного кольца.
Гигантский макет Москвы площадью 927 квадратных метров, который создавали с 2012 года, закончен, сообщает официальный сайт мэра столицы.
Уникальный макет очень точно копирует центральную часть города. В нем воссозданы 23 тысячи зданий в масштабе 1:400, мозаики, барельефы, дорожная разметка, подземные переходы и даже пандусы.
Все здания создавались с помощью подробных чертежей. Объемные детали изготавливали с помощью 3D-моделирования. В течение восьми лет над макетом работала команда из более чем 60 человек.
Многие москвичи и гости столицы уже имели возможность увидеть Москву в миниатюре. Для нее возвели павильон на ВДНХ, где изначально было выставлено только 70 квадратных метров макета. Теперь его можно увидеть полностью.
Анна Лысенко