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17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

В столице показали гигантский макет Москвы

Это миниатюрная версия территории города в пределах Третьего транспортного кольца.

Гигантский макет Москвы площадью 927 квадратных метров, который создавали с 2012 года, закончен, сообщает официальный сайт мэра столицы.

Уникальный макет очень точно копирует центральную часть города. В нем воссозданы 23 тысячи зданий в масштабе 1:400, мозаики, барельефы, дорожная разметка, подземные переходы и даже пандусы.

Все здания создавались с помощью подробных чертежей. Объемные детали изготавливали с помощью 3D-моделирования. В течение восьми лет над макетом работала команда из более чем 60 человек.

Многие москвичи и гости столицы уже имели возможность увидеть Москву в миниатюре. Для нее возвели павильон на ВДНХ, где изначально было выставлено только 70 квадратных метров макета. Теперь его можно увидеть полностью.

Анна Лысенко

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