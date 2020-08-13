00:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 13 августа
Гибель столицы империи ацтеков, начало сооружения Берлинской стены, день рождения лидера кубинской революции и другие памятные события этого дня.
13 августа 1521 года испанский конкистадор Эрнан Кортес после 70-дневной осады захватил столицу империи ацтеков Теночтитлан. В дальнейшем Теночтитлан был полностью разрушен, а на его месте вырос новый колониальный город Мехико. С гибели Теночтитлана началось падение Ацтекской империи и 300-летнее правление испанцев.
Впервые этот праздник отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей. Левши составляют от 3% до 10% человечества. Участники британского клуба левшей считают, что для полного взаимопонимания леворуких их родственникам и друзьям необходимо хотя бы один день в году делать все левой рукой. Для этих целей подходит именно день левшей — 13 августа. Левшами были: Цезарь, Леонардо да Винчи, Наполеон, Фидель Кастро, Пабло Пикассо, Сергей Рахманинов, Франц Кафка, Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон и др.
13 августа 1990 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920−1950-х годов».
В соответствии с указом, были признаны незаконными, противоречащими основным гражданским и
Массовым репрессиям по политическим причинам были подвергнуты миллионы человек, причем точное количество пострадавших не установлено. Только по сохранившимся документам в период с 1921 по 1953 годы были репрессированы свыше 4 миллионов человек, в том числе около 800 тысяч приговорены к высшей мере наказания. В количественном отношении пик репрессий пришелся на 1937−1938 гг., когда по 58‑й статье («контрреволюционные преступления») было осуждено 1,3 миллиона человек, из них свыше половины расстреляно.
Лидер кубинской революции Фидель Кастро Рус родился 13 августа 1926 года в поселке Биран провинции Орьенте. Его отец Анхель Кастро Архиз,
Берлинская стена — один из самых известных символов холодной войны. Власти ГДР начали строить стену 13 августа 1961 года, в этот день по Берлину начали протягивать колючую проволоку внутригородской границы. Проволока очень быстро превратилась в сложнейшую заградительную конструкцию, кольцом окружившее западную часть столицы: она включала рвы, заграждения против проезда автомобилей, систему использования тренированных собак и наблюдательные вышки. Затем заграждение провели и укрепили по всей границе ГДР и ФРГ.
По данным «РИА Новости», «Парламентской газеты», «Русской службы Би-би-си», «Известий», «РБК», «Интерфакс» и открытых источников