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18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Старый домик в Китае «вмуровали» в новое шоссе (видео)

Хозяйку не устроила компенсация.

В китайском городе Гуанчжоу новое шоссе построили вокруг крошечного домика, хозяйка которого наотрез отказалась переезжать, сообщает Oddity Central.

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Китай хорошо известен подобными случаями: жители страны не впервые отказываются от внушительной компенсации, и строителям приходится вносить необычные коррективы в проект.

Старый одноэтажный домик в Гуанчжоу оказался в яме посреди четырехполосного автомобильного моста и стал своего рода местной достопримечательностью.

Владелица, госпожа Лян, рассказала журналистам, что правительство не предоставило ей равноценную замену. Вместо этого ее хотели переселить в квартиру, расположенную рядом с моргом. К такому соседству женщина была не готова.

Новостное агентство South China Morning Post провело небольшое расследование и выяснило, что на самом деле женщина отклонила несколько предложений властей и внушительную денежную компенсацию в размере 1,3 миллиона юаней (13,8 млн рублей). Якобы она просила в два раза больше, но в итоге осталась ни с чем.

Анна Лысенко

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