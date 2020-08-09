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13:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В новозеландском городе нашли штатного «волшебника»

Ему платят зарплату за соответствие образу.

Городской совет Крайстчерча в Новой Зеландии ежегодно платит 16 тысяч новозеландских долларов (779 тыс. рублей) за «волшебство» человеку по имени Волшебник.

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87-летний мужчина каждый день носит черную мантию, колпак и «волшебную» трость. Он развлекает жителей города и туристов и является местной достопримечательностью, сообщает CNN.

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Власти Крайстчерча вовсе не собирались обзаводиться штатным «волшебником» — он появился в городе сам. Ян Брэкенбери Ченнелл родился в Великобритании. Он служил в армии, преподавал в университете, а в 1970-х годах вместе с женой переехал в Новую Зеландию. Здесь он и нашел дело всей своей жизни.

Чтобы полностью соответствовать образу, Ченнелл даже сменил имя. В его водительских правах значится фамилия The Wizard — Волшебник.

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В силу возраста Волшебник стал реже появляться на публике в последнее время. Но у него появился преемник — 39-летний Ари Фримен, который преподает игру на гитаре и организовал свою музыкальную группу.

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Анна Лысенко

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