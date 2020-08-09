13:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
В новозеландском городе нашли штатного «волшебника»
Ему платят зарплату за соответствие образу.
Городской совет Крайстчерча в Новой Зеландии ежегодно платит 16 тысяч новозеландских долларов (779 тыс. рублей) за «волшебство» человеку по имени Волшебник.
87-летний мужчина каждый день носит черную мантию, колпак и «волшебную» трость. Он развлекает жителей города и туристов и является местной достопримечательностью, сообщает CNN.
Власти Крайстчерча вовсе не собирались обзаводиться штатным «волшебником» — он появился в городе сам. Ян Брэкенбери Ченнелл родился в Великобритании. Он служил в армии, преподавал в университете, а в 1970-х годах вместе с женой переехал в Новую Зеландию. Здесь он и нашел дело всей своей жизни.
Чтобы полностью соответствовать образу, Ченнелл даже сменил имя. В его водительских правах значится фамилия The Wizard — Волшебник.
В силу возраста Волшебник стал реже появляться на публике в последнее время. Но у него появился преемник — 39-летний Ари Фримен, который преподает игру на гитаре и организовал свою музыкальную группу.
Анна Лысенко