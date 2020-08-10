Пользователи соцсетей нашли в США необычный «худой» дом

В начале августа пользователь TikTok опубликовал видео, в котором показал странный особняк, больше похожий на узкий коридор со стенами, потолком и окнами. В ролике блогер назвал недвижимость skinny house («тощий дом»), но никакой дополнительной информации о необычном строении не дал.
Видео быстро стало вирусным, и пользователи сами разыскали дом из ролика. Оказалось, что он находится в Дирфилде (пригород Чикаго, штат Иллинойс) и уже успел прославиться в США в июне этого года, когда владельцы выставили его на продажу. Тогда здание получило прозвище «дом-торт», поскольку по форме оно напоминает треугольный кусочек разрезанного десерта.
Блогер слукавил и показал здание лишь с одной (самой узкой) стороны, хотя на самом деле дом не такой уж и маленький. Как пишет издание Insider, его площадь составляет 148 квадратных метров, а вот его самая узкая часть действительно впечатляет — всего 0,9 метра.
В коттедже есть две спальни, две ванных комнаты, просторная кухня, совмещенная с гостиной, и даже небольшая гардеробная. А своей странной треугольной формой дом обязан особенностям участка, на котором он стоит. В 2018 году «дом-торт» продавался за 270 177 долларов, в этом году его цена возросла до 300 тысяч.