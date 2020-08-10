На Маврикии объявлен режим ЧС из-за разлива нефти

У юго-восточного побережья Маврикия сел на мель японский танкер Wakashio, перевозивший нефть. Несмотря на то, что авария произошла еще в конце июля, капитан судна сообщил местным властям о пробоине лишь в начале августа, когда нефть и дизельное топливо уже попали в океан.
Сейчас на острове объявлен режим чрезвычайной экологической ситуации. Премьер-министр Маврикия уже обратился за международной помощью. По сообщениям местных СМИ, в море попала одна из четырех тонн нефти. Японская компания, которой принадлежит танкер, уже принесла свои извинения и направила на остров помощь.
Местные жители, чиновники и экоактивисты сейчас занимаются спасением морских животных и растений, которым может грозить гибель из-за аварии. Сообщается, что службы по охране дикой природы уже перевезли с острова на материк десятки детенышей черепах и редких растений. Разлив нефти затронул одну из самых экологически важных частей Маврикия — лагуну Махебур, пишет Euronews.
Судя по спутниковым снимкам, нефть уже задела коралловые рифы. Если судно затонет совсем — это будут огромная экологическая катастрофа.