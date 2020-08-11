12:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россиянка вышла замуж за саму себя (видео)
На свадьбе присутствовали друзья и родственники.
30-летней Яне Власовой из города Хвалынск Саратовской области надоело слышать настойчивые вопросы окружающих о ее семейном положении. По словам девушки, у нее были 5-летние отношения с парнем, но недавно они расстались. Несмотря на это, родственники продолжали спрашивать ее о том, почему в таком возрасте она до сих пор не замужем. И Яна решила прекратить эти расспросы довольно необычным способом.
Девушка устроила свадьбу, на которой вышла замуж за саму себя. Торжество состоялось на ступеньках городского ЗАГСа. Яна пришла на мероприятие в белом платье и фате, торжественно надела себе на палец кольцо, а затем бросила подругам свой букет.
По словам девушки, свадьба обошлась ей примерно в тысячу рублей: платье она надевала пять лет назад на свадьбу сестры, фату купила за 500 рублей, а кольцо стоило 450 рублей, пишет
Сообщается, что свадьба была чисто символической, однако местный ЗАГС
Екатерина Гура