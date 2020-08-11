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15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Тверской области сняли на видео «метель» из насекомых

Брачный танец в свете фонарей.

В городе Торжок Тверской области очевидцы сняли на видео завораживающее зрелище. На свет фонарей там слетелись тысячи поденок, которые своей массой напоминали настоящую метель.

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Брачный период поденок приходится на конец июля — начало августа, а потому в европейской части России такие «метели» из насекомых можно увидеть часто.

Екатерина Гура

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