15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Тверской области сняли на видео «метель» из насекомых
Брачный танец в свете фонарей.
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Брачный танец в свете фонарей.
В городе Торжок Тверской области очевидцы сняли на видео завораживающее зрелище. На свет фонарей там слетелись тысячи поденок, которые своей массой напоминали настоящую метель.
Брачный период поденок приходится на конец июля — начало августа, а потому в европейской части России такие «метели» из насекомых можно увидеть часто.
Екатерина Гура