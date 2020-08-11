My Grandfather and I in Tokyo, 73 years apart from r/pics
18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Внук повторил фото своего деда, сделанное в Токио 73 года назад
В соцсетях обсуждают изменившийся пейзаж
Пользователь Reddit с ником Dauntless1 опубликовал на ресурсе любопытное фото, которое быстро стало вирусным. Молодой человек повторил снимок своего дедушки, сделанный возле Императорского дворца в Токио 73 года назад.
Реддитор пояснил, что его дедушка был
Что же касается внука, то он переехал в Токио по работе. Молодой человек признался, что специально заранее оцифровал японские снимки своего деда, чтобы их воссоздать в современных реалиях.
Пользователи ресурса пришли в восторг от такой идеи, но больше всего их впечатлил изменившийся пейзаж. Многие отметили, как за эти годы выросли деревья, а другие добавили, что задний фон на фотографии почти не изменился, но дополнился футуристическими зданиями.
Екатерина Гура