10:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дерущихся сурков заметили на трассе в Китае (видео)
Зверьки рассмешили пользователей соцсетей.
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Зверьки рассмешили пользователей соцсетей.
На одной из трасс в китайской провинции Сычуань заметили дерущихся сурков. Животные схватили друг друга лапами и двигались то вперед, то назад, словно танцевали танго.
«Натолкнулись на двух дерущихся сурков! Это так мило!» — написал пользователь китайской соцсети Douyin.
«Они решают, кто будет собирать деньги за проезд по платной дороге?» — шутит один из комментаторов.
«Ха-ха, захват за шею — это здорово! Они крутые», — пишет еще один читатель.
Анна Лысенко