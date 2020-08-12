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10:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дерущихся сурков заметили на трассе в Китае (видео)

Зверьки рассмешили пользователей соцсетей.

На одной из трасс в китайской провинции Сычуань заметили дерущихся сурков. Животные схватили друг друга лапами и двигались то вперед, то назад, словно танцевали танго.

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«Натолкнулись на двух дерущихся сурков! Это так мило!» — написал пользователь китайской соцсети Douyin.

«Они решают, кто будет собирать деньги за проезд по платной дороге?» — шутит один из комментаторов.

«Ха-ха, захват за шею — это здорово! Они крутые», — пишет еще один читатель.

Анна Лысенко

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