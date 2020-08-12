13:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астрономы нашли планету пурпурного цвета
Она светится, постепенно остывая.
Телескоп «Субару» на Гавайях помог астрономам обнаружить в космосе необычный газовый гигант.
Если бы люди смогли близко к нему подлететь, то увидели бы похожую на Юпитер планету, которая все еще излучает тепло от недавних процессов формирования и светится при этом
Планета GJ 504b в четыре раза массивнее Юпитера и имеет температуру 237 градусов по Цельсию. Она вращается вокруг звезды GJ 504, которая немного ярче Солнца и видна невооруженным глазом в созвездии Девы. До нее от Земли 57 световых лет.
Анна Лысенко