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13:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астрономы нашли планету пурпурного цвета

Она светится, постепенно остывая.

Источник: NASA/Goddard Space Flight Center/S. Wiessinger

Телескоп «Субару» на Гавайях помог астрономам обнаружить в космосе необычный газовый гигант.

Если бы люди смогли близко к нему подлететь, то увидели бы похожую на Юпитер планету, которая все еще излучает тепло от недавних процессов формирования и светится при этом бледно-пурпурным цветом.

Планета GJ 504b в четыре раза массивнее Юпитера и имеет температуру 237 градусов по Цельсию. Она вращается вокруг звезды GJ 504, которая немного ярче Солнца и видна невооруженным глазом в созвездии Девы. До нее от Земли 57 световых лет.

Анна Лысенко

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