13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Учительница математики покорила соцсети лайфхаком с умножением (видео)
И в запасе у нее много интересного.
Учительница математики из Лондона по имени Джесс Ченг прославилась в соцсетях благодаря необычному контенту. Девушка не танцует, не поет и не делает мейкап — она популяризирует математику. На своих страницах в Instagram (17 тысяч подписчиков) и TikTok (136 тысяч подписчиков) она публикует ролики с лайфхаками по различным вычислительным операциям, показывая, что математика — это не сложно и не скучно.
В одном из своих последних видео Ченг продемонстрировала простой японский способ умножения, который для многих оказался настоящим открытием и практически магией.
Для того, чтобы умножить два двузначных числа без калькулятора и столбиков, нужно всего лишь нарисовать параллельно количество линий, соответствующих первому числу. Сверху рисуются десятки, а снизу единицы. Со вторым числом нужно проделать то же самое, но наоборот: единицы рисуем выше, а десятки ниже. Эти линии должны быть перпендикулярны первым.
Затем нужно нарисовать две дуги, которые будут отделять верхний левый угол и нижний правый угол с пересекающимися полосками. Дальше считаем точки пересечения перпендикулярных линий. В левой стороне будут сотни, середина рисунка — десятки, а правая область — единицы.
Этот способ умножения привел пользователей соцсетей в восторг, ведь он не требует особых усилий и очень прост в освоении.
Екатерина Гура