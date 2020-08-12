16:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рыбак запечатлел преследующую его акулу
Обошлось без травм и увечий.
Американец Кайл Розенблатт из Флориды отправился на своей лодке на рыбалку и вдруг заметил в воде большую белую акулу.
Хищница длиной больше 4 метров преследовала рыбака более получаса. Розенблатт потерял всякую надежду поймать
В снятом Кайлом коротком ролике акула все время кружила возле лодки, но не проявляла агрессию. В конце концов Розенблатт расхрабрился и опустил телефон в воду, чтобы запечатлеть хищницу во всей красе.
Пользователи соцсетей восхитились храбростью рыбака, а вот эксперты напомнили: в прошлом году во Флориде было зарегистрировано 21 нападение акул на человека.
Анна Лысенко