Американка получила водительские права с фотографией стула

25-летняя Джейд Додд из американского штата Теннесси в июле 2020 года решила обменять старые водительские права на новые. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, переоформление карточки происходило онлайн.
Спустя время девушке по почте пришли новые права, но они оказались с сюрпризом. Вместо фотографии Додд на карточке красовался снимок пустого стула, пишет New York Post. Дозвонившись до сервисного центра, Джейд смогла узнать, что именно случилось с ее правами.
Оказалось, что еще несколько лет назад, когда она получала первую карточку, сотрудник сервисного центра допустил ошибку — он случайно сфотографировал пустой стул и сохранил этот снимок в профиле американки. Стул оказался последним фото Джейд, а потому он автоматически был прикреплен к новому заявлению и распечатан на правах.
После того, как все выяснилось, сотрудники центра принесли Джейд извинения, исправили ее информацию и пообещали прислать новые права в самом ближайшем будущем.
Девушка говорит, что не злится на служащих из-за ошибки, но из-за снимка на правах она уже стала предметом шуток про невидимку.