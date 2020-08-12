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18:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка получила водительские права с фотографией стула

Теперь коллеги и друзья зовут ее невидимкой.

25-летняя Джейд Додд из американского штата Теннесси в июле 2020 года решила обменять старые водительские права на новые. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, переоформление карточки происходило онлайн.

Currently on hold with the dmv since this is what I got in the mail when I renewed my license.... ?‍♀️

Опубликовано Jade Dodd Среда, 5 августа 2020 г.

Спустя время девушке по почте пришли новые права, но они оказались с сюрпризом. Вместо фотографии Додд на карточке красовался снимок пустого стула, пишет New York Post. Дозвонившись до сервисного центра, Джейд смогла узнать, что именно случилось с ее правами.

Оказалось, что еще несколько лет назад, когда она получала первую карточку, сотрудник сервисного центра допустил ошибку — он случайно сфотографировал пустой стул и сохранил этот снимок в профиле американки. Стул оказался последним фото Джейд, а потому он автоматически был прикреплен к новому заявлению и распечатан на правах.

После того, как все выяснилось, сотрудники центра принесли Джейд извинения, исправили ее информацию и пообещали прислать новые права в самом ближайшем будущем.

Девушка говорит, что не злится на служащих из-за ошибки, но из-за снимка на правах она уже стала предметом шуток про невидимку.

Екатерина Гура

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