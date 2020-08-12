Найден неизвестный ранее родственник тираннозавра

На острове Уайт в проливе Ла-Манш исследователи обнаружили четыре кости неизвестного ранее вида динозавров.
Он принадлежит к тому же семейству, что и тираннозавр, сообщает Metro со ссылкой на палеонтологов из Саутгемптонского университета.
Вид получил название Vectaerovenator inopinatus. Он жил в меловой период 115 миллионов лет назад и достигал четырех метров в длину.
Открытие сделал охотник за окаменелостями Робин Уорд из Стратфорда-на-Эйвоне во время семейного отпуска. Он отвез кости в британский Музей динозавров. Специалисты сразу поняли, что находка особенная, говорит Уорд.
Сейчас ученые изучают окаменелости. Их выводы будут опубликованы в журнале Papers In Palaeontology.