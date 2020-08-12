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18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найден неизвестный ранее родственник тираннозавра

Он достигал 4 метров в длину.

На острове Уайт в проливе Ла-Манш исследователи обнаружили четыре кости неизвестного ранее вида динозавров.

Он принадлежит к тому же семейству, что и тираннозавр, сообщает Metro со ссылкой на палеонтологов из Саутгемптонского университета.

Вид получил название Vectaerovenator inopinatus. Он жил в меловой период 115 миллионов лет назад и достигал четырех метров в длину.

Открытие сделал охотник за окаменелостями Робин Уорд из Стратфорда-на-Эйвоне во время семейного отпуска. Он отвез кости в британский Музей динозавров. Специалисты сразу поняли, что находка особенная, говорит Уорд.

Сейчас ученые изучают окаменелости. Их выводы будут опубликованы в журнале Papers In Palaeontology.

Анна Лысенко

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