00:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 19 августа
Всемирный день фотографии, полет в космос Белки и Стрелки, «августовский путч» и другие памятные события этого дня.
180 лет назад в этот день публике был представлен прототип фотографии — дагерротип. Данное изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера, вскоре правительство Франции выкупило у него патент на технологию. Первые изображения требовали серьезных технических знаний и делались на посеребренных медных пластинах, но затем благодаря стремительному развитию технологии стали общедоступными. В 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара был учрежден Всемирный день фотографии (World Photography Day), который отмечают 19 августа.
19 августа православные христиане празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас. Что за событие легло в основу праздника? Евангелие гласит, что трое ближайших учеников Христа — Петр, Иаков и Иоанн — по пути в Галилею поднялись вместе с ним на гору для совместной молитвы. Там они смогли увидеть Преображение Иисуса, который предстал перед апостолами в божественном облике, светлых одеждах, окруженный сиянием. Иисус запретил апостолам рассказывать об увиденном до дня своего Воскрешения.
Праздник Преображения Господня отмечается с IV века — времени, когда святая царица Елена построила храм Преображения Господня на месте события. В этот день освящают фрукты нового урожая. В Греции, Израиле, на Кипре прихожане несут в храмы виноград, из которого потом делают вино для причастия. В России виноград заменили на яблоки, доступные во всех уголках страны.
19 августа 1960 года на орбиту Земли был выведен корабль «Спутник-5», на борту которого находились собаки Белка и Стрелка. Самые известные «космические собаки» благополучно вернулись на Землю, проведя почти сутки в условиях невесомости. За 22 часа полета корабль совершил 18 витков вокруг Земли и утром 20 августа благополучно приземлился. Путешествие Белки и Стрелки позволило сделать выводы о возможности человека совершить орбитальный полет вокруг Земли. В ходе него были получены уникальные научные данные о влиянии факторов космического полета.
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В 4 часа утра 19 августа Севастопольский полк войск КГБ СССР заблокировал президентскую дачу в Форосе, где находился президент СССР Михаил Горбачев. С 6 утра Всесоюзное радио начало передавать заявление советского руководства о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). В состав ГКЧП вошли
Во главе сопротивления действиям ГКЧП встали президент РСФСР Борис Ельцин и другие руководители Российской Федерации. Указами Ельцина создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту РСФСР. 22 августа выступление ГКЧП было ликвидировано. Его члены, а также ряд других деятелей, в том числе председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов, были арестованы. Пуго покончил жизнь самоубийством.
На основе информации «РИА Новости», «Интерфакс», ИД «Коммерсант», «Российской газеты», «Вести. Ру», «Православие и мир», «Газеты. Ру», «ТАСС» и открытых источников.