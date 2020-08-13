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14:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американская семья пообедала в лесу вместе с диким медведем (видео)

Все остались целы и довольны.

В соцсетях в середине августа появилось видео необычного пикника. 29-летняя Кейтлин Несбит вместе со своей семьей отправилась к друзьям в загородный дом, расположенный неподалеку от озера Дип Крик в американском штате Мэриленд.

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Люди сидели за столом и общались, когда неожиданно к ним из леса вышел огромный медведь, решивший присоединиться к вечеринке. Косолапый чувствовал себя уверенно и, видимо, просто хотел перекусить. Сидевшие за столом люди решили не делать резких движений, продолжали вести себя спокойно и даже снимали селфи на фоне хищника. Более того, они насыпали на стол чипсы и орешки, которые медведь с удовольствием принялся жевать. Наевшись, зверь развернулся и ушел обратно в лес.

По словам Кейтлин, хотя на видео они выглядят расслабленно, на самом деле, все были очень напуганы. Друзья девушки, которым и принадлежит этот загородный дом, рассказали, что медведь часто приходит к ним в гости, но всегда ведет себя спокойно и дружелюбно, пишет Caters News.

Екатерина Гура

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