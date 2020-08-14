71-летний американец установил рекорд скорости

Новым обладателем рекорда скорости на суше на автомобиле с поршневым двигателем стал 71-летний американец Джорджем Потит.
В минувший четверг на высохшем соляном озере в Бонневилле Потит развил среднюю скорость 470,016 миль в час — 756,41 км/ч. Он планировал улучшить этот результат, однако в пятницу был вынужден сняться с соревнований из-за проблем с мотором.
Гонщик поставил рекорд на автомобиле под названием Speed Demon с двигателем Chevrolet с двойным турбонаддувом и объемом 555 кубических дюймов, который развивает больше 3 тысяч лошадиных сил.
Первая версия «Демона скорости» была построен 10 лет назад и с тех пор множество раз принимала участие в скоростных заездах. В 2014 году Джордж Потит в ходе очередной попытки установить рекорд в Бонневилле попал в аварию на скорости около 600 км/ч и не получил серьезных травм.
С 2018 года рекорд скорости на суше на автомобиле с поршневым двигателем принадлежал Дэнни Томпсону. Тогда 69-летний американец установил среднюю скорость 722,19 миль в час. Он сделал это на автомобиле Challenger 2, который был построен его отцом Мики Томпсоном 50 лет назад.
Ранее американская гонщица Джесси Комбс посмертно вошла в Книгу рекордов Гиннесса, установив рекорд скорости для наземного транспорта среди женщин.