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11:27 (мск), источник: Авто Mail.ru

71-летний американец установил рекорд скорости

На высохшем соляном озере он разогнался быстрее 750 км/ч.

Новым обладателем рекорда скорости на суше на автомобиле с поршневым двигателем стал 71-летний американец Джорджем Потит.

В минувший четверг на высохшем соляном озере в Бонневилле Потит развил среднюю скорость 470,016 миль в час — 756,41 км/ч. Он планировал улучшить этот результат, однако в пятницу был вынужден сняться с соревнований из-за проблем с мотором.

Bonneville 2020 is done! We ended up having an internal problem with the 256 engine and decided to not run again. We...

Опубликовано Speed Demon 715 Четверг, 13 августа 2020 г.

Гонщик поставил рекорд на автомобиле под названием Speed ​​Demon с двигателем Chevrolet с двойным турбонаддувом и объемом 555 кубических дюймов, который развивает больше 3 тысяч лошадиных сил.

Первая версия «Демона скорости» была построен 10 лет назад и с тех пор множество раз принимала участие в скоростных заездах. В 2014 году Джордж Потит в ходе очередной попытки установить рекорд в Бонневилле попал в аварию на скорости около 600 км/ч и не получил серьезных травм.

С 2018 года рекорд скорости на суше на автомобиле с поршневым двигателем принадлежал Дэнни Томпсону. Тогда 69-летний американец установил среднюю скорость 722,19 миль в час. Он сделал это на автомобиле Challenger 2, который был построен его отцом Мики Томпсоном 50 лет назад.

Ранее американская гонщица Джесси Комбс посмертно вошла в Книгу рекордов Гиннесса, установив рекорд скорости для наземного транспорта среди женщин.

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