На снимке рыбы биолог обнаружил «Чужого»

Биолог Кори Эванс из Университета Райса в Техасе, изучая снимки рыбы, неожиданно обнаружил у нее во рту незваного гостя, поедающего животное изнутри.
Эванс изучает эволюцию губанов. На скане, которым он поделился, один из видов австралийского губана — Olisthops cyanomelas. Внутри у рыбы отчетливо видно какое-то членистоногое.
Биолог не сразу понял, что запечатлено на снимке. «Эта рыба не должна есть членистоногих. Она ест водоросли! Что здесь вообще происходит?» — описал он свою реакцию в комментарии CNN. Позже исследователь догадался, что все с точностью наоборот: это членистоногое решило полакомиться рыбой. Находка Эванса может представлять интерес для паразитологов, считает он.
А вот пользователей соцсетей она уже очень заинтересовала. Один из подписчиков даже взял у Эванса снимки и создал трехмерный тур по несчастной рыбе и ее хищному спутнику.
Точно не известно, кто именно забрался в рот к губану, но исследователи предположили, что это может быть Cymothoa exigua, известная также как «мокрица, пожирающая язык».
Это паразитическое ракообразное проникает через жабры и прикрепляется к основанию языка пятнистого розового луциана (Lutjanus guttatus). Язык рыбы постепенно атрофируется, а паразит занимает его место. Это единственный известный случай, когда паразит функционально замещает собой орган хозяина.