16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Число слонов в Кении за три десятилетия увеличилось в два раза
В этом году родилось уже 170 слонят
Директор кенийской службы охраны дикой природы (KWS) Джон Ваверу, во время визита в Национальный парк Амбосели по случаю Всемирного дня слонов (отмечается 12 августа), рассказал, что с 1989 года популяция слонов в стране увеличилась более чем в два раза — с 16 тысяч до 34 тысяч. И эта тенденция сохраняется: только за 2020 год в Кении уже появились на свет 170 слонят.
В рамках кампании по защите слонов была также создана организация из волонтеров и рейнджеров, которые выступают в качестве вооруженных охранников для находящихся под угрозой исчезновения животных.
По свежим данным, за этот год было выявлено лишь семь случаев браконьерства. Для сравнения: в 2019 году их было 34, а в 2018-м — 80. Ранее президент Кении Ухуру Кениата заявлял о своей жесткой позиции по этому вопросу. Он ввел более длительные тюремные сроки и более высокие штрафы для тех, кто пойман за браконьерством или торговлей животными.
К сожалению, не все африканские страны так защищают слонов. В 1970-х годах на континенте обитало 1,3 миллиона слонов, а сегодня их насчитывается около 500 тысяч, из которых только 30 тысяч живут в дикой природе, пишет LAD Bible.
Екатерина Гура