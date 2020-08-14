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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Число слонов в Кении за три десятилетия увеличилось в два раза

В этом году родилось уже 170 слонят

Источник: CC0/Pexels

Директор кенийской службы охраны дикой природы (KWS) Джон Ваверу, во время визита в Национальный парк Амбосели по случаю Всемирного дня слонов (отмечается 12 августа), рассказал, что с 1989 года популяция слонов в стране увеличилась более чем в два раза — с 16 тысяч до 34 тысяч. И эта тенденция сохраняется: только за 2020 год в Кении уже появились на свет 170 слонят.

По словам Ваверу, таких впечатляющих результатов им удалось добиться благодаря масштабной кампании по борьбе с браконьерами и обеспечению нынешних слонов средой обитания, необходимой им для продолжения рода.

Kenya has a Conservation and Management Strategy of Elephant in place to guide elephant recovery strategies. I am...

Опубликовано Kenya Wildlife Service Среда, 12 августа 2020 г.
Новость
Посмотрите на этих тигров. Они были под угрозой исчезновения, но ситуация внезапно изменилась

В рамках кампании по защите слонов была также создана организация из волонтеров и рейнджеров, которые выступают в качестве вооруженных охранников для находящихся под угрозой исчезновения животных.

По свежим данным, за этот год было выявлено лишь семь случаев браконьерства. Для сравнения: в 2019 году их было 34, а в 2018-м — 80. Ранее президент Кении Ухуру Кениата заявлял о своей жесткой позиции по этому вопросу. Он ввел более длительные тюремные сроки и более высокие штрафы для тех, кто пойман за браконьерством или торговлей животными.

К сожалению, не все африканские страны так защищают слонов. В 1970-х годах на континенте обитало 1,3 миллиона слонов, а сегодня их насчитывается около 500 тысяч, из которых только 30 тысяч живут в дикой природе, пишет LAD Bible.

Екатерина Гура

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