Liv's mum was raging after she left a meal in the microwave for so long it looked like a 'dead grey cat' ??— UNILAD (@UNILAD) August 13, 2020
19:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка нашла в своей микроволновке жуткую «меховую шапку»
49-летняя Дениз Санки из Манчестера сделала неприятное открытие, когда решила воспользоваться собственной микроволновкой. Открыв дверцу, женщина обнаружила внутри тарелку с серой и дурно пахнущей «волосатой» массой.
Оказалось, что «меховая шапка»
Отругав дочь, Дениз сделала фото гигантской плесени и опубликовала в соцсетях. Она в шутку добавила, что заплатит денег тому, кто согласится забрать ее неряшливую дочь жить к себе.
Екатерина Гура