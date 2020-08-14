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19:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка нашла в своей микроволновке жуткую «меховую шапку»

Когда-то это была еда.

49-летняя Дениз Санки из Манчестера сделала неприятное открытие, когда решила воспользоваться собственной микроволновкой. Открыв дверцу, женщина обнаружила внутри тарелку с серой и дурно пахнущей «волосатой» массой.

Оказалось, что «меховая шапка» когда-то была едой, которую ее 19-летняя дочь Оливия благополучно забыла внутри СВ-печи семь дней назад. Дениз пояснила, что их семья не часто пользуется микроволновкой, а стекло на дверце затемнено, потому про еду никто и не узнал, пишет Unilad.

Отругав дочь, Дениз сделала фото гигантской плесени и опубликовала в соцсетях. Она в шутку добавила, что заплатит денег тому, кто согласится забрать ее неряшливую дочь жить к себе.

Екатерина Гура

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