Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 15 августаДень рождения Наполеона, торжественное открытие Петергофа, основание ордена иезуитов и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
12Выбран лучший снимок картошки
19Атомный ужас
13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые открыли неожиданный способ дезинфекции респираторов

Защитных масок не хватает, но их можно не выбрасывать, а дезинфицировать новым способом.

Защитные маски типа N95 можно дезинфицировать в рисоварках или мультиварках, выяснили исследователи из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Доктор Мясников объяснил необходимость носить маски

Путем экспериментов они установили, что при надлежащей обработке очень горячим сухим воздухом одну и ту же маску можно использовать до 20 раз.

Ученые советуют сперва разогреть мультиварку до температуры не менее 175 градусов Цельсия, затем положить на дно чаши полотенце, чтобы маска не повредилась. На полотенце следует положить маски, закрыть крышку и «готовить» респиратор не менее 50 минут. Воду в чашу наливать не нужно.

Сухой жар в мультиварке может убить четыре типа вирусов на респираторах N95, включая коронавирус, утверждают исследователи.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
Полиция нашла кокаин в доме 13-кратного чемпиона мира
СМИ сообщили, что Месси решил уйти из «Барселоны» после разгрома
В Минпросвещения рассказали об основаниях для изъятия детей
В России началось производство вакцины от коронавируса
Почему Виктор Цой остается актуальным через 30 лет после гибели
Здоровье
Что связывает великого сказочника, прививки от кори и реаниматологию? Как Роальд Даль помог медицинской науке и почему сон в отделении реанимации — роскошь.
Hi-Tech
Климат Земли прошел точку невозврата Борьба с глобальным потеплением уже не поможет
Кино
Ирину Безрукову наградили премией в Москве Актриса стала гостьей торжественной церемонии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Русская королева Голливуда 383
Реновация в Москве (тема за тему) 322
Пошли бы вы? 238
А из нашего окна площадь Красная видна... 135
Леди
Безрукова в платье с перьями затмила Михалкову на светском рауте Знаменитости стали гостями вечеринки.
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
И в голову не придет звать так ребенка. А на Руси это считалось нормой
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь