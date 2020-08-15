13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые открыли неожиданный способ дезинфекции респираторов
Защитных масок не хватает, но их можно не выбрасывать, а дезинфицировать новым способом.
Защитные маски типа N95 можно дезинфицировать в рисоварках или мультиварках, выяснили исследователи из Иллинойского университета в
Путем экспериментов они установили, что при надлежащей обработке очень горячим сухим воздухом одну и ту же маску можно использовать до 20 раз.
Ученые советуют сперва разогреть мультиварку до температуры не менее 175 градусов Цельсия, затем положить на дно чаши полотенце, чтобы маска не повредилась. На полотенце следует положить маски, закрыть крышку и «готовить» респиратор не менее 50 минут. Воду в чашу наливать не нужно.
Сухой жар в мультиварке может убить четыре типа вирусов на респираторах N95, включая коронавирус, утверждают исследователи.
Анна Лысенко