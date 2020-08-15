В библиотеке нашли тайник с пивом из 1988 года

В библиотеке американского города Уолла-Уолла обнаружили загадочный тайник с пивом и жевательной резинкой, выпущенными в 1988 году.
Во время карантина в заведении решили сделать ремонт, сообщает UPI. Работники сняли угловую панель и обнаружили секретную нишу, где кто-то спрятал эти «сокровища» 32 года назад.
Пять банок пива и начатая упаковка жвачки были бережно завернуты в бумажный пакет.
«Похоже, кто-то спрятал его там, надеясь достать позже, но затем не смог», — рассказала CNN директор библиотеки Эрин Уэллс.
В библиотеке находку выбросили в мусор, посчитав, что она не представляет большой ценности, хотя коллекционеры могли бы с этим не согласиться.