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17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В библиотеке нашли тайник с пивом из 1988 года

Кто-то не смог вернуться за своими запасами.

В библиотеке американского города Уолла-Уолла обнаружили загадочный тайник с пивом и жевательной резинкой, выпущенными в 1988 году.

Во время карантина в заведении решили сделать ремонт, сообщает UPI. Работники сняли угловую панель и обнаружили секретную нишу, где кто-то спрятал эти «сокровища» 32 года назад.

Пять банок пива и начатая упаковка жвачки были бережно завернуты в бумажный пакет.

«Похоже, кто-то спрятал его там, надеясь достать позже, но затем не смог», — рассказала CNN директор библиотеки Эрин Уэллс.

В библиотеке находку выбросили в мусор, посчитав, что она не представляет большой ценности, хотя коллекционеры могли бы с этим не согласиться.

Анна Лысенко

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