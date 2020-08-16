Серфер спас женщину, ударив акулу кулаком

Австралийский серфер несколько раз ударил кулаком огромную белую акулу, чтобы спасти свою подругу, сообщает CNN.
По данным полиции Нового Южного Уэльса, 35-летняя женщина занималась серфингом на пляже Шелли в Порт-Маккуори утром в субботу. Большая белая акула размером от двух до трех метров укусила ее за правую голень, а затем за бедро.
Находящийся поблизости серфер несколько раз ударил акулу, пока та не освободила ногу женщины. Затем он помог пострадавшей выбраться из воды. Ее доставили в больницу. Состояние женщины тяжелое, но стабильное.
Все пляжи в окрестности будут закрыты как минимум на 24 часа, сообщили местные власти. Это третье серьезное нападение акул в регионе за последние месяцы.