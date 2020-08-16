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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ресторан в Китае попросил клиентов взвешиваться перед заказом

В стране объявили общенациональную программу «Чистая тарелка».

Мясной ресторан в Центральном Китае оказался в центре скандала после того, как предложил клиентам взвешиваться перед заказом, сообщает Unilad.

Для этого у входа в ресторан разместили весы. Результат взвешивания нужно было ввести в приложение, после чего клиенту предлагали те или иные блюда из перечня, которые «подходили ему больше».

На такой шаг ресторан отважился после объявления общенациональной кампании «Чистая тарелка» против избытка пищевых отходов. По мнению властей страны, в Китае огромное количество еды выбрасывается в мусор. Они призвали население не покупать и не заказывать больше, чем можно съесть. Власти также осудили вирусные видео о переедании и пообещали закрыть аккаунты, продвигающие чрезмерное употребление пищи.

Одной из первых на инициативу откликнулась Уханьская ассоциация предприятий общественного питания. Там предложили ввести в ресторанах правило «минус один», согласно которому компания из пяти человек сможет заказать только четыре блюда, компания из четырех — только три и так далее. Сделать дополнительный заказ они смогут только в том случае, если съедят заказанное ранее. Эту инициативу уже раскритиковали и пользователи соцсетей, и аналитики.

Мясной ресторан за идею с весами подвергся еще большей критике. Его подход назвали дискриминационным. Сообщение о новом «правиле» пользователи соцсетей просмотрели больше 300 млн раз.

После общественного резонанса ресторан был вынужден принести публичные извинения и отказаться от идеи с весами.

Анна Лысенко

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