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12:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые научились быстро превращать соленую воду в пресную

Новая разработка поможет миллионам людей получить доступ к питьевой воде.

Источник: @jakobowens1

Исследователи из австралийского Университета Монаша создали специальный материал, который за 30 минут фильтрации способен превратить соленую морскую воду в пресную. В его основе лежат полимеры со структурой из микропор размером в единицы нанометров. Ионы соли при взаимодействии с материалом выходят из воды и впитываются в его поры.

Новая технология опреснения воды на данный момент является самой эффективной и экологически безопасной, она также соответствует всем стандартам ВОЗ.

Более того, очистить полимер после использования не составит труда — его просто нужно положить на солнце. При взаимодействии с солнечными лучами все впитанные ионы уже через 4 минуты начинают испаряться, что позволяет использовать один и тот же материал повторно.

По словам ученых, с помощью одного килограмма нового полимера за день можно получить до 140 литров питьевой воды, пишет Science Alert. Правда, когда технология станет доступна для широкого потребления, пока неизвестно.

Екатерина Гура

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