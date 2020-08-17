12:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые научились быстро превращать соленую воду в пресную
Новая разработка поможет миллионам людей получить доступ к питьевой воде.
Исследователи из австралийского Университета Монаша создали специальный материал, который за 30 минут фильтрации способен превратить соленую морскую воду в пресную. В его основе лежат полимеры со структурой из микропор размером в единицы нанометров. Ионы соли при взаимодействии с материалом выходят из воды и впитываются в его поры.
Более того, очистить полимер после использования не составит труда — его просто нужно положить на солнце. При взаимодействии с солнечными лучами все впитанные ионы уже через 4 минуты начинают испаряться, что позволяет использовать один и тот же материал повторно.
По словам ученых, с помощью одного килограмма нового полимера за день можно получить до 140 литров питьевой воды, пишет Science Alert. Правда, когда технология станет доступна для широкого потребления, пока неизвестно.
Екатерина Гура