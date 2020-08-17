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14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сестры-близнецы спланировали одновременную беременность

Воспитывать будущих детей они будут вместе в общем доме.

Семейство Салиерс из США прославилось еще несколько лет назад. В 2017 году братья-близнецы Джош и Джереми Салиерс познакомились на фестивале Twins Days в Твинсбурге, штат Огайо, с сестрами-близнецами Британи и Брианой Дин. Они сразу понравились друг другу и стали встречаться. А в феврале 2018 года братья сделали своим девушкам предложения.

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Молодые люди сыграли свадьбу через год там же, где и познакомились — на фестивале близнецов. И такое количество одинаковых людей, присутствующих на торжестве, привлекло внимание многих СМИ.

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После свадьбы Британи с Джошем и Джереми с Брианой решили жить под одной крышей и купили на четверых один большой особняк. В середине августа в своем общем аккаунте в Instagram большое семейство Салиерс объявило о грядущем пополнении. Они опубликовали совместное фото и рассказали, что ждут своих первенцев.

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Будущие мамы Британи и Бриана отметили, что одновременная беременность не случайна. Девушки специально спланировали все так, чтобы их дети появились на свет в одно и то же время. Пол своих будущих наследников они не раскрывают, но отмечают, что есть большая вероятность появления на свет новых близнецов, пишет Fox News.

Екатерина Гура

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