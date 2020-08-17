14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сестры-близнецы спланировали одновременную беременность
Воспитывать будущих детей они будут вместе в общем доме.
Семейство Салиерс из США прославилось еще несколько лет назад. В 2017 году
Молодые люди сыграли свадьбу через год там же, где и познакомились — на фестивале близнецов. И такое количество одинаковых людей, присутствующих на торжестве, привлекло внимание многих СМИ.
После свадьбы Британи с Джошем и Джереми с Брианой решили жить под одной крышей и купили на четверых один большой особняк. В середине августа в своем общем аккаунте в Instagram большое семейство Салиерс объявило о грядущем пополнении. Они опубликовали совместное фото и рассказали, что ждут своих первенцев.
Будущие мамы Британи и Бриана отметили, что одновременная беременность не случайна. Девушки специально спланировали все так, чтобы их дети появились на свет в одно и то же время. Пол своих будущих наследников они не раскрывают, но отмечают, что есть большая вероятность появления на свет новых близнецов, пишет Fox News.
Екатерина Гура