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15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британские полицейские задержали гуляющего по дороге пингвина

Он сбежал из Центра дикой природы.

16 августа дежурный патруль Брокстоу-Норт на одной из деревенских улиц Стрелли, неподалеку от Ноттингема, обнаружил пингвина. Птица неспешным шагом прогуливалась по дороге и дружелюбно отреагировала на появление стражей правопорядка.

Как рассказали полицейские, пингвин был очень любопытен — он с удовольствием общался с офицерами и давал себя погладить, пишет Metro.

Как оказалось, птица сбежала из Центра дикой природы, расположенного неподалеку. Полицейские связались с владельцем пингвина и развлекали птицу до его приезда.

Они выяснили, что пингвин сбежал лишь пару часов назад и, к счастью, с ним ничего не случилось, хотя прогулка по проезжей части в ночное время вполне могла закончиться трагично.

Екатерина Гура

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