Officers managed to rescue the jailbird. https://t.co/myi8mU93tq— Metro (@MetroUK) August 17, 2020
15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британские полицейские задержали гуляющего по дороге пингвина
Он сбежал из Центра дикой природы.
16 августа дежурный патруль
Как рассказали полицейские, пингвин был очень любопытен — он с удовольствием общался с офицерами и давал себя погладить, пишет Metro.
Как оказалось, птица сбежала из Центра дикой природы, расположенного неподалеку. Полицейские связались с владельцем пингвина и развлекали птицу до его приезда.
Они выяснили, что пингвин сбежал лишь пару часов назад и, к счастью, с ним ничего не случилось, хотя прогулка по проезжей части в ночное время вполне могла закончиться трагично.
Екатерина Гура