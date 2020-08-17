18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер придумал пистолет, который стреляет медицинскими масками (видео)
Он решил бороться против «анимасочников» не словом, а делом.
В 2020 году защитные маски стали обязательным аксессуаром для людей по всему миру.
Изобретатель и создатель
Он придумал специальный пистолет, который стреляет медицинскими масками. Если правильно попасть в цель, то маска сама зафиксируется на лице «жертвы».
Пистолет оснащен прицелом и пневматической системой, которая приводится в действие небольшим баллоном с углекислым газом. А на концах завязок у вылетающей маски есть весовые магниты, которые обвивают затылок человека и тем самым фиксируют ее на лице.
Разработку и испытания «масочного пистолета» Аллен снял на видео и опубликовал на своем канале в соцсетях. Хотя далеко не все испытания были успешны, блогер отметил, что гордится своим изобретением, пишет Bored Panda.
Екатерина Гура