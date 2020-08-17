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18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер придумал пистолет, который стреляет медицинскими масками (видео)

Он решил бороться против «анимасочников» не словом, а делом.

В 2020 году защитные маски стали обязательным аксессуаром для людей по всему миру. Кто-то уже смирился с тем, что приходится носить маску всегда и везде, а кто-то принципиально отказывается это делать, несмотря на настоятельные просьбы окружающих.

Изобретатель и создатель научно-популярного канала Sufficiently Advanced на YouTube по имени Аллен Пен решил бороться с людьми, которые не носят маски, не разговорами, а действиями.

Он придумал специальный пистолет, который стреляет медицинскими масками. Если правильно попасть в цель, то маска сама зафиксируется на лице «жертвы».

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Пистолет оснащен прицелом и пневматической системой, которая приводится в действие небольшим баллоном с углекислым газом. А на концах завязок у вылетающей маски есть весовые магниты, которые обвивают затылок человека и тем самым фиксируют ее на лице.

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Разработку и испытания «масочного пистолета» Аллен снял на видео и опубликовал на своем канале в соцсетях. Хотя далеко не все испытания были успешны, блогер отметил, что гордится своим изобретением, пишет Bored Panda.

Екатерина Гура

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