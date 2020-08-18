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16:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Еноты из США рисуют картины, которые продаются по всему миру (фото)

Их шедевры стоят от 70 долларов и выше.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Пайпер и Чито — два знаменитых енота из США. У них есть свой YouTube-канал и популярная страница в Instagram, на которую подписаны почти 150 тысяч человек. Еноты живут вместе с пятью котами и собакой Луной. Всех животных в разное время спасли и взяли из приюта их хозяева Митчелл и Сара.

Но Пайпер и Чито могут не только позировать для фото и безобразничать, они также обладают большим художественным талантом.

Поскольку еноты все любят трогать руками, Сара однажды предложила им порисовать красками. И это занятие настолько им понравилось, что они начали создавать картину за картиной.

Подписчики в соцсетях проявили живой интерес к рисункам енотов и стали просить владельцев продать картины. Так и появился небольшой арт-бизнес Пайпер и Чито, пишет MyModernmet.

В среднем картины енотов стоят около 100 долларов, но некоторые можно купить и за 70, и за 200. Все зависит от размера картины и ее сложности. Сара отмечает, что у каждого из енотов своя собственная техника рисования и обычно довольно просто отличить их картины. Иногда Пайпер и Чито оставляют на холсте просто пару разноцветных отпечатков лап, а иногда увлеченно смешивают краски и создают абстрактные шедевры.

Екатерина Гура

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