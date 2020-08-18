16:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Еноты из США рисуют картины, которые продаются по всему миру (фото)
Их шедевры стоят от 70 долларов и выше.
Пайпер и Чито — два знаменитых енота из США. У них есть свой
Но Пайпер и Чито могут не только позировать для фото и безобразничать, они также обладают большим художественным талантом.
Подписчики в соцсетях проявили живой интерес к рисункам енотов и стали просить владельцев продать картины. Так и появился небольшой
В среднем картины енотов стоят около 100 долларов, но некоторые можно купить и за 70, и за 200. Все зависит от размера картины и ее сложности. Сара отмечает, что у каждого из енотов своя собственная техника рисования и обычно довольно просто отличить их картины. Иногда Пайпер и Чито оставляют на холсте просто пару разноцветных отпечатков лап, а иногда увлеченно смешивают краски и создают абстрактные шедевры.
Екатерина Гура