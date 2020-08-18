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15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые научились находить микропластик в теле человека

Микроскопические частички пластика найдены в организмах животных, и теперь исследователи работают над тем, чтобы легко обнаруживать их в человеческом организме.

Источник: AP 2020

Исследователи из Университета штата Аризона представили новую разработку, которая поможет быстро находить микропластик в человеческих органах, сообщает NewScientist.

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Микропластик — это пластиковые фрагменты длиной менее 5 мм, которые попадают в почву, воду или другие среды из различных источников, включая косметику, одежду и промышленные процессы. Известно, что микропластиком загрязнены не только океаны, но даже лед и снег в Арктике. Эти частички находили в организмах животных. Скорее всего, они попадают и в человеческие органы, но выяснить это непросто.

В прошлом году команда из Аризоны обнаружила молекулы бисфенола А и других веществ, используемых в производстве пластиковых изделий, в образцах печени и жировой ткани человека. Теперь они решили выяснить, как можно обнаружить в человеческом теле более крупные частицы.

Исследователи взяли 47 образцов тканей из легких, печени, селезенки и почек человека, добавили в них микропластик и затем проверили, можно ли найти эти частицы, используя спектроскопические методы. Ученые обнаружили, что можно идентифицировать десятки типов пластиковых компонентов, включая поликарбонат, ПЭТ и полиэтилен.

Результаты исследования были представлены на виртуальной встрече Американского химического общества.

Анна Лысенко

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