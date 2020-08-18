16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях нашли двойника Рианны (фото)
Девушка невероятно похожа на знаменитость.
Пользователи соцсетей нашли на просторах интернета двойника 32-летней певицы Рианны. Девушка по имени Присцила Беатрис — активная пользовательница соцсетей и о своем сходстве с барбадосской звездой знает отлично.
Присцила похожа на Рианну чертами лица, но правильный макияж делает ее практически близнецом певицы.
В Instagram и TikTok Присцила публикует фото и видео, на которых повторяет знаменитые образы звезды, приводя подписчиков в замешательство.
Кстати, в середине августа одно из видео девушки стало вирусным и привлекло внимание самой Рианны. В комментариях к ролику певица написала любимую фразу своих поклонников: «Где новый альбом, сестренка?», пишет BuzzFeed.
Екатерина Гура