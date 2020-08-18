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16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях нашли двойника Рианны (фото)

Девушка невероятно похожа на знаменитость.

Пользователи соцсетей нашли на просторах интернета двойника 32-летней певицы Рианны. Девушка по имени Присцила Беатрис — активная пользовательница соцсетей и о своем сходстве с барбадосской звездой знает отлично.

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Присцила слева, Рианна справа

Присцила похожа на Рианну чертами лица, но правильный макияж делает ее практически близнецом певицы.

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В Instagram и TikTok Присцила публикует фото и видео, на которых повторяет знаменитые образы звезды, приводя подписчиков в замешательство.

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Кстати, в середине августа одно из видео девушки стало вирусным и привлекло внимание самой Рианны. В комментариях к ролику певица написала любимую фразу своих поклонников: «Где новый альбом, сестренка?», пишет BuzzFeed.

Екатерина Гура

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