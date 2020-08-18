18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Токио появились прозрачные общественные туалеты
Но все не так странно, как кажется на первый взгляд.
В оживленном токийском районе Сибуя установили два прозрачных общественных туалета.
Это часть японского инновационного проекта, направленного на изменение восприятия людьми общественных уборных. Прозрачные туалеты разработала архитектурная фирма Shigeru Ban Architects, получившая ранее Притцкеровскую премию за свои достижения.
Оба туалета установлены в городских парках. «Есть две вещи насчет общественных туалетов, о которых мы беспокоимся. Особенно это касается туалетов, расположенных в парке», — говорится в заявлении на официальном сайте проекта Tokyotoilet. — «Первое — это чистота, а второе — есть ли кто внутри».
Неожиданный дизайн решает обе проблемы, говорят архитекторы. Они также предупреждают, что необычные стены никого не должны пугать. Как только посетитель попадает внутрь, они становятся непрозрачными.
Анна Лысенко