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18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Токио появились прозрачные общественные туалеты

Но все не так странно, как кажется на первый взгляд.

В оживленном токийском районе Сибуя установили два прозрачных общественных туалета.

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Это часть японского инновационного проекта, направленного на изменение восприятия людьми общественных уборных. Прозрачные туалеты разработала архитектурная фирма Shigeru Ban Architects, получившая ранее Притцкеровскую премию за свои достижения.

Оба туалета установлены в городских парках. «Есть две вещи насчет общественных туалетов, о которых мы беспокоимся. Особенно это касается туалетов, расположенных в парке», — говорится в заявлении на официальном сайте проекта Tokyotoilet. — «Первое — это чистота, а второе — есть ли кто внутри».

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Неожиданный дизайн решает обе проблемы, говорят архитекторы. Они также предупреждают, что необычные стены никого не должны пугать. Как только посетитель попадает внутрь, они становятся непрозрачными.

Анна Лысенко

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