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10:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астрономы спрогнозировали «фейерверк» перед концом света

Взорвется 1 процент от существующих звезд.

Источник: NASA, ESA, H. Bond, M. Barstow

Конец нашей Вселенной, который наступит через бесчисленные миллиарды лет, будет довольно темным. Все звезды к этому времени сгорят, и в холодном темном пространстве не будет больше происходить никаких событий.

Но прежде чем свет погаснет навсегда, в космосе произойдет настоящий «фейерверк», прогнозируют астрономы в статье, принятой для публикации в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Одними из последних объектов в умирающей Вселенной будут белые карлики — звезды из электронно-ядерной плазмы, лишенные, как считается, источников термоядерной энергии и слабо светящиеся благодаря тепловой энергии, постепенно остывая и краснея.

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Исследование ученых показало, что и в белых, и в полностью остывших черных карликах все еще может происходить ядерный синтез благодаря явлению, известному как туннельный эффект. Ядерный синтез будет происходить с такой поразительно медленной скоростью, что в конечном итоге приведет к взрывам, подобным сверхновым.

Идея взрыва белых карликов стала для остальных исследователей неожиданностью, пишет National Geographic, поскольку ученые обычно думают об этих выгоревших звездах как о полностью инертных объектах.

Взрыву могут подвергнуться только самые тяжелые белые карлики, масса которых примерно в 1,2 раза больше массы Солнца. Это примерно 1 процент от известных на сегодня звезд.

Анна Лысенко

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