12:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Крошечный родственник слона «воскрес» из мертвых
Животное впервые за 47 лет попало в объективы исследователей.
В Джибути на востоке Африки исследователи обнаружили сомалийскую землеройку, которую не видели с 1973 года.
Этот зверек, которого еще называют сомалийским сенги, внешне похож на мышь с большими глазами, длинным носом и кисточкой на кончике хвоста, но на самом деле он ближе к слонам, ламантинам и трубкозубам. Все они принадлежат к ветви Афротерии.
Сомалийский сенги был распространен в жарких пустынях и полупустынях Сомали, Джибути и Эфиопии. Позже его внесли в топ-25 самых разыскиваемых исчезнувших видов, составленный организацией Global Wildlife Conservation’s.
Все, что ученые знают о сомалийском сенги, они изучили по 39 экземплярам, собранным больше полувека назад, которые теперь хранятся в музеях. Известно, что сенги используют свой хоботовидный нос для охоты на насекомых. Они живут в труднодоступных для человека местах, где прячутся среди скал и камней.
Группа ученых из США и Джибути отправилась на поиски вида в 2019 году после информации о том, что он, должно быть, не вымер, как считалось. Они расставили 1259 видеоловушек в отдаленной каменистой местности Джибути. Рядом с камерами ученые оставили приманку: арахисовую пасту, овсяные хлопья и другие лакомства.
В общей сложности, камерам удалось запечатлеть 12 сомалийских сенги. Исследователи пришли к выводу, что сомалийские землеройки пока не находятся под угрозой вымирания.
Отчет об удивительном переоткрытии вида опубликован в журнале PeerJ.
Анна Лысенко