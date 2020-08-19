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12:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Крошечный родственник слона «воскрес» из мертвых

Животное впервые за 47 лет попало в объективы исследователей.

В Джибути на востоке Африки исследователи обнаружили сомалийскую землеройку, которую не видели с 1973 года.

Этот зверек, которого еще называют сомалийским сенги, внешне похож на мышь с большими глазами, длинным носом и кисточкой на кончике хвоста, но на самом деле он ближе к слонам, ламантинам и трубкозубам. Все они принадлежат к ветви Афротерии.

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Сомалийский сенги был распространен в жарких пустынях и полупустынях Сомали, Джибути и Эфиопии. Позже его внесли в топ-25 самых разыскиваемых исчезнувших видов, составленный организацией Global Wildlife Conservation’s.

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Все, что ученые знают о сомалийском сенги, они изучили по 39 экземплярам, собранным больше полувека назад, которые теперь хранятся в музеях. Известно, что сенги используют свой хоботовидный нос для охоты на насекомых. Они живут в труднодоступных для человека местах, где прячутся среди скал и камней.

Группа ученых из США и Джибути отправилась на поиски вида в 2019 году после информации о том, что он, должно быть, не вымер, как считалось. Они расставили 1259 видеоловушек в отдаленной каменистой местности Джибути. Рядом с камерами ученые оставили приманку: арахисовую пасту, овсяные хлопья и другие лакомства.

В общей сложности, камерам удалось запечатлеть 12 сомалийских сенги. Исследователи пришли к выводу, что сомалийские землеройки пока не находятся под угрозой вымирания.

Отчет об удивительном переоткрытии вида опубликован в журнале PeerJ.

Анна Лысенко

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