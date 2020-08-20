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14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Любитель истории воссоздал лица всех римских императоров (фото)

Для этого ему понадобились их бюсты, нейросети и фотошоп.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Практически всем знакомы имена большинства римских императоров, но как они выглядели при жизни, до сих пор остается загадкой. Ведь до наших дней в основном дошли лишь описания и скульптуры.

Восстановить внешность древних правителей пытаются как ученые, так художники и просто любители истории. Одним из последних стал уроженец Туниса Харун Бинус, который сейчас живет в Швейцарии.

С помощью нейросетей и фотошопа на основе бюстов римских императоров он создал серию их реалистичных портретов. Всего Бинус сумел воссоздать полный список римских правителей (66 человек) от Августа до Валентиниана III, пишет Bored Panda.

Екатерина Гура

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