17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британский зоопарк опубликовал «вакансию мечты»
Они ищут человека без опыта.
В зоопарке Банхема в британском графстве Южный Норфолк открылась вакансия, которая может заинтересовать многих. Там на работу требуется помощник смотрителя зоопарка.
Претендовать на работу могут все желающие старше 18 лет. Для этого не нужно иметь специальное образование или опыт работы, главное — любовь к животным, внимательность и ответственность.
Новый работник будет ухаживать за домашними и экзотическими животными и перенимать у старших смотрителей знания и опыт. В качестве помощника придется работать от 13−15 месяцев по 40 часов в неделю. Заработная плата в течение первого года составит 6 долларов в час, но потом будет повышена до стандартной.
В зоопарке эту вакансию называют «работой мечты», которая идеально подойдет любителям животных, пишет Mirror.
Екатерина Гура