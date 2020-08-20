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17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский зоопарк опубликовал «вакансию мечты»

Они ищут человека без опыта.

В зоопарке Банхема в британском графстве Южный Норфолк открылась вакансия, которая может заинтересовать многих. Там на работу требуется помощник смотрителя зоопарка.

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Претендовать на работу могут все желающие старше 18 лет. Для этого не нужно иметь специальное образование или опыт работы, главное — любовь к животным, внимательность и ответственность.

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Новый работник будет ухаживать за домашними и экзотическими животными и перенимать у старших смотрителей знания и опыт. В качестве помощника придется работать от 13−15 месяцев по 40 часов в неделю. Заработная плата в течение первого года составит 6 долларов в час, но потом будет повышена до стандартной.

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В зоопарке эту вакансию называют «работой мечты», которая идеально подойдет любителям животных, пишет Mirror.

Екатерина Гура

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