Учителя из США превратили парты первоклассников в машинки

26 августа в школах США наступает учебный год, но в этом году подготовка к нему оказалась намного сложнее. Из-за пандемии коронавируса учителя и руководство учебных заведений были вынуждены переоборудовать классы и создать безопасные и комфортные условия для учеников.
Две учительницы из Епископальной школы Святого Варнавы в Деленде, штат Флорида, решили подойти к этому процессу творчески и превратили парты первоклашек в маленькие машинки. Патрисия Дови и Ким Мартин решили, что пластиковые перегородки, обеспечивающие дистанцирование учеников друг от друга, выглядят не слишком дружелюбно, а потому сделали из них «окна» автомобиля, украсив парты ярким «капотом» и даже личным номерным знаком для каждого ребенка.
Дови и Мартин не только придумали идею, но и осуществили ее, заплатив из собственного кармана. Работа над 13-ю партами заняла около недели, пишет Insider.