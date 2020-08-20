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18:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Учителя из США превратили парты первоклассников в машинки

Этот необычный способ поможет дистанцировать детей в классе.

26 августа в школах США наступает учебный год, но в этом году подготовка к нему оказалась намного сложнее. Из-за пандемии коронавируса учителя и руководство учебных заведений были вынуждены переоборудовать классы и создать безопасные и комфортные условия для учеников.

Две учительницы из Епископальной школы Святого Варнавы в Деленде, штат Флорида, решили подойти к этому процессу творчески и превратили парты первоклашек в маленькие машинки. Патрисия Дови и Ким Мартин решили, что пластиковые перегородки, обеспечивающие дистанцирование учеников друг от друга, выглядят не слишком дружелюбно, а потому сделали из них «окна» автомобиля, украсив парты ярким «капотом» и даже личным номерным знаком для каждого ребенка.

Дови и Мартин не только придумали идею, но и осуществили ее, заплатив из собственного кармана. Работа над 13-ю партами заняла около недели, пишет Insider.

Екатерина Гура

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