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18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотографы со всего мира показали лучшие снимки птиц (фото)

Подведены итоги конкурса Bird Photographer of the Year.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Организаторы международного фотоконкурса Bird Photographer of the Year, проводимого совместно с Британским фондом орнитологии, выбрали финалистов и победителей этого года. Главный приз достался фотографу из Кувейта Маджиду Аль-Зааби, который снял портрет обитающего в Норвегии хохлатого баклана.

Снимок замаскировавшейся на дереве совы принес победу в категории «Внимание к деталям» фотографу из Израиля Мошей Коэну. А лучшим фотографом птиц в полете стал Гади Шмила, снявший летящего удода.

Екатерина Гура

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