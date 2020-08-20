18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотографы со всего мира показали лучшие снимки птиц (фото)
Подведены итоги конкурса Bird Photographer of the Year.
Организаторы международного фотоконкурса Bird Photographer of the Year, проводимого совместно с Британским фондом орнитологии, выбрали финалистов и победителей этого года. Главный приз достался фотографу из Кувейта Маджиду
Снимок замаскировавшейся на дереве совы принес победу в категории «Внимание к деталям» фотографу из Израиля Мошей Коэну. А лучшим фотографом птиц в полете стал Гади Шмила, снявший летящего удода.
Екатерина Гура